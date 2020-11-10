شباب الأهلي وكلباء يفتتحان كأس الإمارات للصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

تنطلق عند الساعة الخامسة مساء اليوم منافسات كأس الإمارات لكرة قدم الصالات 2020-2021، بإقامة مباراتين، يلعب في الأولى عند الخامسة مساء شباب الأهلي مع اتحاد كلباء، بينما يلتقي الساعة 6.30 مليحة مع دبا الحصن.

ووزعت الفرق إلى ثلاث مجموعات: الأولى: النصر وشباب الأهلي واتحاد كلباء، والثانية: مليحة والحمرية ودبا الحصن، والثالثة: الظفرة وخورفكان والشارقة والبطائح، حيث سيتأهل للدور نصف النهائي فريق واحد من المجموعتين الأولى والثانية، وفريقان من المجموعة الثالثة.

وكشف إداري شباب الأهلي عبدالله كيدي، أن فريقه يتطلع للفوز رغم الظروف التي تواجهه، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «البركة بالموجودين»، مشيراً إلى تعرّض أربعة لاعبين لإصابات.

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