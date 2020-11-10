«الاتحاد للطيران» راعياً رسمياً للمنتخب الوطني الأول و«الأولمبي» وفرق الناشئين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، اتفاقية شراكة رئيسة مع اتحاد كرة القدم، تم الإعلان عنها رسمياً خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيس لاتحاد كرة القدم في دبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس، والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران محمد عبدالله البلوكي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام.

وقال بيان صحافي: «بموجب الاتفاقية متعددة السنوات تصبح (الاتحاد للطيران) راعياً رسمياً لكرة القدم الإماراتية، بما في ذلك الفريق الأول والمنتخب الأولمبي وفرق الناشئين».

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للرياضة، مؤكداً أن دعم القيادة جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، ووفر فرصة لأبناء وبنات الدولة لممارسة مختلف الألعاب، كما أسهم هذا الدعم ببناء منشآت رياضية من الطراز العالمي، مكنّت المؤسسات الرياضية الإماراتية من استضافة أكبر الأحداث الدولية خلال العقود الماضية. وأشاد الشيخ راشد بالدعم الكبير الذي تقدمه «الاتحاد للطيران» للرياضة، وللعبة الشعبية بصورة خاصة، مؤكداً أن هذه الشركة الوطنية الرائدة تلعب دوراً كبيراً في دعم الرياضة محلياً وخارجياً، لإيمان إدارتها بأهمية النشاط الرياضي في حياة الشعوب. وأكد أن رعاية «الاتحاد للطيران» لكرة القدم الإماراتية في هذا التوقيت يساعد على تنفيذ برامج تطوير المنتخبات الوطنية، ويُمّكن أسرة اللعبة الشعبية في الدولة من مواصلة عملها، وتحقيق أهدافها الإدارية والفنية، مشيداً بدور «الاتحاد للطيران» الواضح في دعم المجتمع. وقدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي شكره لإدارة الشركة على رعايتها للكرة الإماراتية، التي تسعى هي الأخرى لرفع راية الدولة في المنافسات القارية والدولية، مؤكداً أن الشراكة مع «الاتحاد للطيران» تضيف قوة إلى اتحاد الكرة، وتجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس: «تشكّل كرة القدم جزءاً أساسياً من هويتنا المؤسسية، ولسنوات عديدة كنا فخورين بدعم أندية كرة القدم المرموقة في جميع أنحاء العالم، وأسرة الاتحاد للطيران بأكملها متحمسة لدعم هذه اللعبة الجميلة في موطننا، وباعتبارنا الناقل الوطني للدولة، فإن هذه الشراكة تحظى لدينا بأهمية خاصة، ونتطلع إلى تعزيزها على مدى السنوات المقبلة».

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