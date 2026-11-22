بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، عقد فرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات (YPO Emirates)، ندوة بارزة، جمعت 170 من قادة الأعمال في «دار الاتحاد» بمتحف الاتحاد، الموقع التاريخي العريق الذي شهد مراسم توقيع وثيقة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. واستعرضت الندوة خمسة عقود سُطِّرت بريادة الأعمال والقيادة والمنجزات التي شكّلت مسيرة التنمية في دولة الإمارات، واستطلعت الرؤى والفرص والتوجهات المستجدة التي ترسم ملامح مستقبلها.

حضر الندوة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال وأعضاء مجتمع منظمة الرؤساء الشباب.

وفي هذه المناسبة، تلقّت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم العضوية الفخرية الأولى، التي قدمها لسموّها فرع منظمة الرؤساء الشباب في دولة الإمارات، تقديراً لإسهامات سموّها الاستثنائية، وجهودها البارزة في دعم مسيرة التنمية الثقافية والاقتصادية في الدولة.

وقال الرئيس المؤسس لفرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات، حميد جعفر: «عندما أسسنا هذا الفرع قبل 50 عاماً، كان دافعنا الرئيس في ذلك إيماناً راسخاً بأن في اجتماع قادة الأعمال لتبادل المعارف والخبرات وخدمة مجتمعاتنا أثراً كبيراً وملموساً. والاحتفال بهذه المناسبة، في دار الاتحاد، يحمل لنا معاني عزيزة وعميقة، فمسيرتنا كانت ولاتزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسيرة دولة الإمارات المُلهِمة، ومراحل تقدمها وتطورها الاستثنائية. ونعتز برؤية قيادتنا الرشيدة وروح الدعم والانفتاح التي مكّنت أجيالاً من رواد الأعمال والشركات من النمو والازدهار».

وتضمّنت الندوة معرضاً فوتوغرافياً تذكارياً ألقى الضوء على مسيرة الفرع منذ تأسيسه عام 1976، احتفاءً بأعضائه المؤسسين والأجيال المتعاقبة من قادة الأعمال، وأبرز المحطات التي شهدها على مدى العقود الخمسة الماضية. وبصفته أول فرع لمنظمة الرؤساء الشباب يُؤسَّس في منطقة الشرق الأوسط، يُعد فرع الإمارات من أعرق فروع المنظمة على مستوى العالم. وقد تطوّر منذ ذلك الحين ليصبح مجتمعاً مرموقاً لقادة الأعمال، يضم نحو 200 عضو من أكثر من 24 جنسية وأكثر من 30 قطاعاً. كما تضمنت الندوة جلسات نقاشية تناولت نشأة الفرع، وإسهامه في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات، ودور قادة الأعمال الرواد في تطوير القطاعات الرئيسة. وبحث البرنامج مستقبل ريادة الأعمال، والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي، وانعكاساتها على بيئة الأعمال المتطورة في الدولة. كما شمل حوارات مع نخبة من الشخصيات الاقتصادية البارزة، وجلسة حوارية بين الأجيال، جمعت المؤسسين والقادة الناشئين، إلى جانب جلسة تناولت تطلعات ورؤى مستقبلية عن الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأعمال.

وقال رئيس فرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات، نديم سمارة: «تمثل هذه الذكرى فرصة لتكريم الرواد المؤسسين لفرعنا، وللتأمل في المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتقنا لاستشراف مستقبله وشق مسارات راسخة للمضي بعزم نحوه. يجمع مجتمعنا قادة من مختلف الأجيال والقطاعات والجنسيات، يوحّدهم الالتزام بالقيادة المسؤولة والتعاون والتعلّم المستمر. ومع ما يُحدثه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة من تحولات في بيئة الأعمال، سيبقى فرع الإمارات ملتقى للخبرات والمعارف والأفكار، ومورداً لدعم مسيرة التقدم المتواصل لدولة الإمارات وتحقيق طموحاتها».

وأعلن فرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات في إطار احتفالات اليوبيل الذهبي، عن «تعهد الأثر الخاص»، الهادف لتسخير الجهود لخدمة المجتمع، وتأكيد الالتزام بتنميته وتحقيق آثار ملموسة ومستدامة تنهض بالمجتمع الإماراتي الذي احتضنه على مدى خمسة عقود. ويعكس هذا التعهّد إيمان الفرع الراسخ بالقيادة المسؤولة، وبأهمية ترجمة النجاح في عالم الأعمال إلى أثر اجتماعي إيجابي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

ويركّز التعهّد على تنفيذ خطة تمتد لـ10 سنوات، تهدف إلى دعم البيئة من خلال زراعة 100 ألف شجرة، وتوفير الرعاية والعناية المستمرة بها، ودعم الشرائح المستحقة بتوزيع 100 ألف وجبة، وإطلاق مبادرات عطاء منتظمة، وإتاحة فرص التعليم على نطاق واسع من خلال تشكيل فريق عمل يتعاون مع نخبة من أفضل الكفاءات التربوية في دولة الإمارات، للإسهام في بناء المدارس وصيانتها في البلدان منخفضة الدخل.

يُذكر أن منظمة الرؤساء الشباب تأسست عام 1950، وهي مجتمع قيادي عالمي يضم أكثر من 30 ألفاً من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال في 140 دولة. ومن خلال شبكتها الدولية من الفروع والمنتديات والفعاليات، تقدم المنظمة منصة تدعم تبادل المعارف والتطوير المهني، وبناء علاقات هادفة بين قادة الأعمال حول العالم.