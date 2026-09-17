محمد بن راشد بن محمد يزور «سوق السفر العربي»

زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض «سوق السفر العربي 2026» في دورته الثالثة والثلاثين، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث اطّلع سموه على جانب من أحدث المبادرات والحلول والابتكارات التي تستعرضها أبرز الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة والطيران.

واستمع سموّه إلى شرح حول أهمية الحدث في ضوء ما يشهده قطاع السفر والسياحة العالمي من تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب تنامي أهمية تجارب السفر المستدامة وحلول التنقل الذكي.

وخلال جولته في أروقة المعرض، توقف سموه في أجنحة عدد من الناقلات الوطنية شملت طيران الإمارات، وفلاي دبي، ودناتا، وطيران الاتحاد، حيث اطّلع على ما تقدمه من خدمات وحلول وتجارب جديدة. وتابع سموّه شرحاً حول أحدث مبادرات الناقلات الوطنية والتي تعزز من دورها في دعم نمو قطاع الطيران وتعزيز حركة السفر والسياحة من وإلى دولة الإمارات، وما يدعم تلك الجهود من تقنيات وحلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة المسافر، وتعزيز كفاءة العمليات والخدمات، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة السفر، بما يعكس التطور المستمر الذي تشهده منظومة الطيران والسياحة في دولة الإمارات.

ويجمع «سوق السفر العربي» في دورته الثالثة والثلاثين نخبة واسعة من قادة قطاع السفر والسياحة وصنّاع القرار والمستثمرين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب شركات الطيران والضيافة وتكنولوجيا السفر، في منصة عالمية تهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة واستكشاف فرص النمو المستقبلية في القطاع.

محمد بن راشد بن محمد خلال زيارته «سوق السفر العربي». وام