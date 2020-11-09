الإمارات تنضم إلى الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين

المصدر: محمد فاضل - دبي

يستضيف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، عند الساعة السادسة مساء اليوم، ممثل الاتحاد الدولي لرياضة مصارعة الذراعين اللبناني كريم العنداري، لتسلم رسالة الانضمام للاتحاد الدولي للعبة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، في مقر الاتحاد بدبي.

وقال اتحاد بناء الأجسام في بيان، أمس: «سيتم على هامش الاجتماع اليوم تسليم رسالة الانضمام لرياضة مصارعة الذراعين، وبحث الموضوعات المشتركة بين الاتحادين في جانب تطوير اللعبة، ونشر ممارستها، إضافة الى تنظيم البطولات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news