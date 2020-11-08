هل يردّ إسماعيل مطر على «بينتو» في حوار الوصل

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يأمل الوحدة توجيه «ضربة مماثلة» إلى ضيفه الوصل والثأر لخسارته في مباراة الذهاب لكأس الخليج العربي «1-2»، عندما يلتقي الفريقان عند التاسعة من مساء اليوم، في ختام منافسات المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتأتي المباراة وسط ترقب كبير لما يمكن أن يقدمه النجم المخضرم إسماعيل مطر، بعد القرار الصادم الذي استقبله قبل يومين باستبعاده من قائمة «الأبيض»، التي تم الإعلان عنها من قبل مدرب المنتخب، الكولومبي خورخي بينتو، أول من أمس.

وتألق إسماعيل مطر بشده في الجولات الأربع الماضية من دوري الخليج العربي، وسجل ثلاثة أهداف في شباك حتا وشباب الأهلي وخورفكان، وصنع مثلها، كما سجل هدف فريقه في مباراة الوصل بكأس الخليج.

وتعد مباراة الوصل بمثابة نقطة «مفصلية» في مشوار «العنابي» للمنافسة على بطولة الدوري، أو الابتعاد عن هذا الصراع، الذي التهب في وقت مبكر من عمر المسابقة، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز السادس برصيد سبع نقاط وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الشارقة، وفوزه اليوم سيعزز من حظوظه للدخول في صراع الكبار.

وما يعزز من حظوظ الوحدة أمام الوصل، اكتمال الصفوف بصورة أراحت المدرب الصربي، فوك رازوفيتش، كثيراً وجعلته يملك أوراقاً رابحة متعددة على مقاعد البدلاء، وهو ما استغلها بصورة مثالية في مباراة خورفكان، عندما أشرك خليل إبراهيم ومبوكو في الشوط الثاني وصنعا فارقاً كبيراً على مستوى النتيجة والأداء معاً. في الجهة المقابلة، سيدخل الوصل اللقاء وهو منتشياً من فوزه الأخير على اتحاد كلباء، إذ بدأت بصمات المدرب الوطني سالم ربيع تظهر، خصوصاً على مستوى خط الدفاع، الذي لم يستقبل أي هدف للمرة الأولى هذا الموسم.

الغيابات

الوحدة:

- لوفانور.

الوصل:

- لا توجد.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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