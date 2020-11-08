منتخب «الصالات» يختتم معسكره الداخلي بالفوز على النصر
اختتم منتخب الإمارات لكرة الصالات معسكره التدريبي الداخلي، الذي أقيم ضمن أيام «فيفا»، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وذلك من خلال المباراة الودية، التي فاز بها على نادي النصر (5-2).
أقيمت المباراة في الصالة الرياضية لنادي النصر. وسجل للمنتخب محمد عبيد (هدفان)، وهدف واحد لكل من راشد عبيد وحمد علي وعمر المزروعي، بينما سجل للنصر البرازيليان: بيوك هيس، ودافيد مسقويتا.
وكان منتخب الصالات قد خاض، خلال المعسكر الداخلي، مباراتين أمام المنتخب المصري خسرهما (2-1) و(3-2)، بقيادة المدرب المواطن عبدالرؤوف عمر، ومساعده عدنان الهولي، ومدرب الحراس البرازيلي تياغو.
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