المري: «لقب الطائرة» يشجع شباب الأهلي على المنافسة في ألقاب كل المسابقات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد رئيس شركة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري، أن التتويج بلقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، يرفع سقف طموحات الفريق للنافسة في جميع الألقاب. وكان شباب الأهلي قد فاز، أول من أمس، في النهائي على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد.

وقال المري، في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة، إن سقف الطموحات يجب أن يظل مرتفعاً لديهم في كل منافسة يشاركون بها، وتابع: «الفوز بهذا اللقب رفع سقف الطموحات لدينا، ويشجع الفريق على المنافسة على الألقاب في كل المسابقات، سواء في الكرة الطائرة أو السلة، أو غيرهما من المنافسات التي نشارك فيها».

وأثنى على الدعم اللامحدود الذي يجدونه من قبل مجلس الإدارة، فقال: «نحظى بدعم كبير من قبل الإدارة، وهي تشكر عليه، لذلك يجب أن نكون على قدر التحدي في كل البطولات، وبالتأكيد كذلك فإن المنافسة تظل حقاً مشروعاً لكل الأندية».

وحول أداء الفريق، خلال المباراة النهائية، طالب اللواء محمد أحمد المري بأن تحصل منافسات الألعاب الجماعية على المزيد الضوء، وقال: «علينا أن نلقي بالضوء على مثل هذه المسابقات لأن المستوى رائع فيها، أهنئ الفريقين على المستوى الذي ظهرا به في اللقاء، على الرغم من أننا لانزال في بداية الموسم، لكنها كانت مباراة ماراثونية».

وأشار رئيس شركة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي إلى أنه بجانب أن مستوى المباراة النهائية كان رائعاً، فإن اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة يوسف الملا، نجح في تنظيمه بشكل جيد.

وقال من جانبه لاعب شباب الأهلي، محمد شمل، إنه انتقل من صفوف العين إلى «الفرسان» على سبيل الإعارة، من أجل حصد المزيد من الألقاب في مسيرته الرياضية، بجانب خوض تحدٍّ جديد مع نادٍ آخر، بعد أن لعب قرابة الـ16 عاماً للفريق حتى ارتدى شارة الكابتن مع «البنفسج».

وقال في تصريحات صحافية إنه اتخذ القرار الصحيح بالانتقال إلى شباب الأهلي، بعد المواسم التي قضاها مع العين، وأضاف: «سعيد بالدعم الذي وجدته من المسؤولين في كلا الناديين لقراري، أريد أن أثبت أنني أشكل الإضافة لشباب الأهلي، وبالتأكيد من المهم التتويج بالألقاب».

واستهل شباب الأهلي مشواره في المسابقة من ربع النهائي، بعد أن جنبته القرعة خوض دور الـ16، إذ فاز على بني ياس (3-صفر)، ثم على النصر في نصف النهائي (3-2)، قبل أن يحسم اللقب أمام الجزيرة.

المطوع: روزنامة الموسم لن تتأثر بإيقاف الانتخابات

أكد الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، الدكتور أحمد المطوع، في تصريح صحافي، أن «روزنامة الموسم الرياضي لن تتأثر بقرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي إيقاف انتخابات الدورة 2020-2024، وأن مجلس الإدارة سيواصل القيام بدوره تجاه اللعب، لحين الفصل في النزاع المرفوع من جانب اتحاد كلباء ضد الاتحاد».

وقال المطوع، الذي ترشح بدوره لمنصب الرئيس، إن العمل في الاتحاد مستمر بشكل طبيعي، ومجلس الإدارة الحالي يقوم بعمله بصورة طبيعية، ولن يتأثر الموسم الرياضي بتوقف العملية الانتخابية. يذكر أن مباريات الدوري العام تنطلق الجمعة المقبلة.

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