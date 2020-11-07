الغيابات تقلق عجمان.. وتحفز هجوم بني ياس

المصدر: سيد مصطفى ■عجمان

يحل بني ياس ضيفاً ثقيلاً على عجمان عند السادسة من مساء اليوم، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتبدو المواجهة صعبة للغاية على أصحاب الأرض الذين سبق لهم أن تعرضوا لثلاث هزائم أمام كل من الظفرة واتحاد كلباء والنصر، قبل التعادل مع حتا.

ويدخل «البرتقالي» اللقاء وهو يعاني غياب ثمانية لاعبين من العناصر التي يعتمد عليها المدرب المصري أيمن الرمادي بداعي الإصابة، هم: المدافع حسن زهران، سعد سرور، حسين عبدالرحمن، البرتغالي ديغو، عبدالله صالح، عبدالرحمن ركان، راشد حسن، وليد اليماحي.

وتبدو المهمة صعبة للغاية على عجمان، الذي يواجه فريقاً يتمتع بقوة هجومية، إذ يأتي في صدارة أندية دوري الخليج العربي تسجيلاً للأهداف، برصيد 13 هدفاً، في مقابل هدف واحد فقط سجله البرتقالي في مبارياته الأربع.

وأبهر بني ياس متابعي دوري الخليج العربي بقوة ظهوره في الجولات الثلاث الأولى من المسابقة، ويسعى جاهداً لتعويض خسارته في الجولة الماضية من جاره الجزيرة 1-3 والعودة مجدداً لسكة الانتصارات.

ويعد الثنائي الخطير البرازيلي جواو بيدرو، والأرجنتيني نيكولاس خمينيز من الأسلحة القوية ضد أي فريق بعد أن تمكنا من تسجيل ثمانية أهداف، بواقع خمسة للأول وثلاثة للثاني بما يعادل 70% من الأهداف التي أحرزها السماوي حتى الآن.

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