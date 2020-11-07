الإمارات يصعد لمواجهة اتحاد كلباء في الكأس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تأهل فريق الإمارات لخوض منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد أن خطف البطاقة الوحيدة عن المجموعة الأولى، المؤهلة للدور التمهيدي للبطولة، بفوزه على مضيفه البطائح 4-3، أمس. وسجل للإمارات البرازيلي دييغو دا سيلفا (10 و43)، والكولومبي توني توبار (57 و69)، وللبطائح البرازيلي واندرسون ميوراو (16)، وياسر عبدالله (28)، وعادل أحمد (82).

ورفع «الصقور» رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الأول، ليتأهل لمواجهة اتحاد كلباء في دور الـ16. وستقام، اليوم، مباراتان عند الساعة 4:45 مساء، بين مسافي ودبا الفجيرة، والعروبة ومصفوت، لتحديد صاحب البطاقة الثانية عن المجموعة الثانية.

وفي مباراة أخرى، فاز الحمرية على العربي (4-2)، وشهدت المباراة تسجيل أول «سوبرهاتريك» في البطولة للاعب الحمرية الفرنسي فانيفا أندرياتسيما، بينما سجل للعربي فارس الجابري وعبدالله الكعبي، وفاز التعاون على دبا الحصن بنتيجة (3-1)، حيث سجل للتعاون، البرازيلي فيليب فيدليس «هاتريك»، ولدبا الحصن حمدان المنصوري.

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