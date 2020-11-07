الشارقة يدشّن حملة الدفاع عن لقب السلة بلقاء الوصل

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يدشن الشارقة حملة الدفاع عن لقب دوري السلة لمرحلة الرجال، حين يستضيف في السابعة من مساء اليوم منافسه الوصل، في لقاء لحساب المجموعة الأولى في افتتاح منافسات الدور التمهيدي من البطولة. وتشهد الجولة في التوقيت ذاته، ضمن المجموعة نفسها، لقاء شباب الأهلي وصيف الموسم الماضي، مع مضيفه البطائح.

ويقضي نظام البطولة، بأن يقام دورها التمهيدي بنظام دور المجموعات، وروعي فيه التوزيع الجغرافي للأندية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل اتحاد اللعبة بهدف تذليل كل العقبات على الأندية جراء الأوضاع الراهنة بسبب فيروس كورونا.

وتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، تضم الأولى أندية الشارقة ودبي: الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل. في المقابل، تضم الثانية أندية أبوظبي: الجزيرة وبني ياس والظفرة والوحدة والعين. وتنطلق مباريات المجموعة الثانية في 14 الجاري. ومن المتوقع أن تسفر نتائج الدور التمهيدي عن تأهل أصحاب المراكز الثلاثة عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس دوراً إضافياً تتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.

- تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين بمراعاة التوزيع الجغرافي.

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