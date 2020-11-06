عودة شاهين عبدالرحمن ومحمد شاكر ومحمود خميس إلى قائمة المنتخب الإماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، الكولومبي خورخي لويس بينتو قائمة الأبيض للمعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة دبي للفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري في إطار تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل، وشهدت عودة شاهين عبدالرحمن (الشارقة)، ومحمد شاكر (العين)، ومحمود خميس (النصر) إلى قائمة الأبيض.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم : خالد عيسى ، علي خصيف ، عادل الحوسني ، محمود خميس ، يوسف جابر ، خليفة الحمادي ، سالم راشد ، شاهين عبدالرحمن ، فارس جمعة ، محمد شاكر ، محمد برغش ، عبدالعزيز هيكل ، أحمد برمان ، خميس إسماعيل ، خالد باوزير ، ماجد سرور ، عبدالله رمضان ، محمد العطاس ، فابيو دي ليما ، بندر الإحبابي ، خلفان مبارك ، حبيب الفردان ، خليل إبراهيم ، علي مبخوت ، علي صالح ، كايو كانيدو وسبيستيان تيغالي.

ويبدأ الأبيض تجمعه بدبي يوم الإثنين المقبل على أن يؤدي تدريباته اليومية في ملعب حميد الطاير بنادي النصر .

ويخوض المنتخب مباراتين دوليتين وديتين خلال فترة المعسكر الأولى أمام نظيره منتخب طاجيكستان يوم 12 نوفمبر ، فيما يواجه في المباراة الثانية شقيقه المنتخب البحريني يوم 16 نوفمبر وذلك ضمن أيام الفيفا .

وحرص أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بقيادة بينتو على حضور ومتابعة مباريات دوري الخليج العربي لرصد أداء اللاعبين المنضمين للقائمة والوقوف على حالتهم وجاهزيتهم البدنية والفنية إلى جانب متابعة الحالة للصحية لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن صفوف الأبيض خلال المعسكر الماضي بداعي الإصابة.

وكان الأبيض خاض خلال معسكر أكتوبر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف في تجربة تُعد الأولى لمنتخبنا بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو .

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