اعتماد بوعصيبة رئيساً لاتحاد الدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اعتمدت لجنة الانتخابات في اتحاد الدراجات رسمياً تشكيل مجلس الإدارة في تشكيله الجديد برئاسة منصور بوعصيبة، لعدم تلقي أي طعن عقب إجراء الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية.

وقال المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، حسن المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم اعتماد النتيجة النهائية لعدم تلقي أي طعن على إجراءات لجنة الانتخابات التي أقيمت منذ 10 أيام في الشارقة، ويدل على نجاح التجربة الانتخابية الديمقراطية الجديدة. واعتمدت لجنة الانتخابات المجلس الجديد، كما وجهت التهنئة لكل الأعضاء وأيضاً المجلس السابق الذي نجح في قيادة دفة الدراجات خلال السنوات الماضية، وسهّل من مهمة لجنة الانتخابات خلال فترة العمل الماضية».

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