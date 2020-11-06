«الأرقام الاستثنائية» لخيسوس تمنح شباب الأهلي «البسمة والأمل»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

قدم المهاجم البرازيلي، إيغور خيسوس، أوراق اعتماده في صفوف شباب الأهلي، بعدما قاد الفريق لتحقيق الفوز على حتا بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، إذ أحرز «هاتريك» ليمنح شباب الأهلي «البسمة والأمل»، عقب تعثر الفريق في الجولتين الثانية والثالثة، بالتعادل أمام العين والوحدة بالنتيجة نفسها، بهدف لكل فريق.

وفي الوقت الذي واجه شباب الأهلي صعوبات عدة، بداعي الغيابات المؤثرة، خصوصاً على مستوى خط الهجوم، أبرزها أحمد خليل، والأرجنتيني كارتابيا، واصل المدرب الإسباني، زاراغوسا، اعتماده على خيسوس رغم صغر سنه، وافتقاده الخبرة، وهو ما ظهر في مباراتي العين والوحدة، بإهداره العديد من الفرص السهلة.

لكن اللاعب، البالغ من العمر 19 عاماً، حقق أرقاماً استثنائية في مشاركته الرابعة، إذ بات أول لاعب مقيم يحرز «هاتريك» في الدوري، كما أنه أصغر لاعب يحرز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

وقاد خيسوس شباب الأهلي لتحقيق الفوز الثاني في الدوري، والعودة إلى أجواء المنافسة على المراكز الأول، إذ يحتل «فرسان دبي» المركز الرابع برصيد ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط عن المتصدر الشارقة برصيد 12 نقطة، بينما حصل جمهور النادي على جرعة أمل، بوجود مهاجم من الطراز الرفيع في صفوف الفريق، خصوصاً أن شباب الأهلي افتقد وجود مهاجم أجنبي قوي منذ رحيل السنغالي ديوب في 2018.

وبات خيسوس أول لاعب برازيلي يحرز «هاتريك» مع شباب الأهلي، منذ إحراز مواطنه، رودريغو ليما، أربعة أهداف في مرمى حتا أيضاً، عندما فاز شباب الأهلي بستة أهداف دون رد في الثاني من نوفمبر 2016، بينما بشكل عام شهدت المواسم الماضية إحراز ثلاثة لاعبين «هاتريك» مع شباب الأهلي، هم ديوب في مرمى الإمارات عندما فاز بأربعة أهداف دون رد في 13 يناير 2017، والإكوادوري جيمي أيوفي في مرمى الإمارات عندما فاز بخمسة أهداف مقابل هدف في 24 أبريل 2019، وأخيراً أحمد خليل في مرمى اتحاد كلباء عندما فاز «فرسان دبي» بخمسة أهداف دون رد في 28 ديسمبر 2019.

وقال زاراغوسا في مؤتمر صحافي: «حققنا العديد من الإيجابيات، أبرزها الحفاظ على شباكنا نظيفة، وتسجيل لاعبنا الشاب خيسوس للأهداف الثلاثة، وتألق لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس، ونجاحه في تعويض غياب كارتابيا».

كونتيس: أشعر بالحزن من أداء اللاعبين

قال مدرب حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، إنه يشعر بالحزن بسبب مردود لاعبيه أمام شباب الأهلي، موضحاً في مؤتمر صحافي: «أشعر بالحزن على أداء لاعبي حتا، وعدم تنفيذهم الخطة الموضوعة، خصوصاً أن الأهداف الثلاثة دخلت مرمانا بالطريقة نفسها التي تحدثت بها إلى اللاعبين قبل خوض المباراة»، وتابع: «علينا القتال الآن في المباريات المقبلة، لتحسين ترتيب الفريق، وأتمنى أن نبدأ من المواجهة المقبلة أمام النصر، في تعويض خسائرنا الماضية».

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