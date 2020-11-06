قرعة متوازنة لـ «الدرجة الثانية».. والدوري ينطلق 4 ديسمبر

من سحب قرعة المسابقة. من المصدر

المصدر:
  • دبي ■الإمارات اليوم
التاريخ:

سُحبت، صباح أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، قرعة مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم 2020-2021، بحضور ومشاركة مسؤولي لجنة وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، وممثلي الفرق المشاركة. وضمّت المجموعة الأولى فرق: يونايتد، يونايتد سبورت، أريبيا، لافال يونايتد، ريجنال، أكاديمية لاليغا، الهلال يونايتد والموج. بينما ضمّت المجموعة الثانية: بينونة، ليوا، كلية الدار، سيتي، غلف هيروز، الاتفاق وهيسبانيا. وينطلق الدوري في الرابع من ديسمبر المقبل، بأربع مباريات، حيث يلتقي يونايتد مع سبورت، وأرابيا مع لافال، وريجنال مع لاليغا والهلال مع الموج.

 

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