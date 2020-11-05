الجزيرة يطالب اتحاد السلة بدوري مراحل سنية «جغرافي»

المصدر: جوني جبور - دبي

طالب مشرف قطاع المراحل السنية لكرة السلة في نادي الجزيرة مدرب فريق الناشئين في النادي، السوري محمد قدسي، اتحاد اللعبة بتعميم التجربة المطبقة في دوري الرجال، لتطال بطولات المراحل السنية في الموسم الجديد 2020-2021، بأن تقام في أدواره التمهيدية بنظام دوري المجموعات وفق التوزيع الجغرافي، وتتضمن إمكانية إدخال مسمى جديد للدور التمهيدي، يمنح صاحب المركز الأول عن كل مجموعة لقب بطل المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها، وإقامة مراسم تتويج له، وذلك قبيل استكماله وبقية الفرق للأدوار النهائية.

وقال قدسي لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد اللعبة أمام فرصة ذهبية، رغم الظروف الراهنة التي تفرض صعوبات على التنقل والسفر، وذلك في تعميم التجربة التي طبقت على نظام دوري الرجال، الذي يستهل السبت المقبل، لتطال كل مسابقات المراحل السنية المتوقع انطلاقتها مطلع العام المقبل، بحيث تقام في أدوارها التمهيدية بنظام دوري مجموعات مقسمة وفق التوزيع الجغرافي، لكل من أندية الشارقة ودبي على حدة، وأبوظبي والعين والظفرة كمجموعة ثانية، مع إضافة مسمى جديد يمنح لصاحب المركز الأول في كل مجموعة، تسميته بطل المنطقة الجغرافية التي يتبع إليها، لما له من مدلولات إيجابية على الجانب النفسي للاعبين في مراحل عمرية يغلب عليها الجانب العاطفي».

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