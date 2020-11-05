خالد عيسى: منذ عامين والعين يعاني في ملعب الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد حارس العين خالد عيسى، أن أي فريق كبير يتعرض للتراجع في الأداء والنتائج، وهو أمر وارد في كرة القدم، لكن المهم هو أن يرجع الفريق لمستواه الطبيعي.

وتعادل العين مع الفجيرة، أول من أمس، بهدف لمثله، في ملعب الفجيرة ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وأضاف خالد عيسى في تصريحات صحافية: «منذ عامين ونحن نعاني في ملعب الفجيرة في بطولة الدوري، فكلما حضرنا لهذا الملعب إما أن نفوز بشق الأنفس أو نتعادل».

وعن أداء فريقه أمام الفجيرة، قال: «لا أريد أن أظلم اللاعبين لكننا كنا سيئين، وسوء الطالع كان ضدنا»، مؤكداً أن أداء ونتائج العين في الموسم الحالي تعد لغزاً يحتاج إلى حل.

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