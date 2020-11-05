«مارد أخضر» وصلاوي يلتهم نقاط كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تفوق مدرب الوصل المواطن سالم ربيع على مضيفه مدرب اتحاد كلباء الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، وقاد «الإمبراطور» للفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس، في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ليرفع الوصل رصيده إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند ثلاث نقاط.

وفاجأ الوصل الذي ارتدى لاعبوه القمصان الخضراء مضيفه اتحاد كلباء بتسجيله هدفين في غضون ثماني دقائق أربكت صفوف النمور في وقت مبكر، عندما سجل البرازيلي فابيو ليما الاول (3)، بعد كرة طولية أرسلها علي سالمين من منتصف الملعب.

وأضاف الوصل الهدف الثاني بعد سلسلة من التمريرات الفنية الرائعة بواسطة فيجريدو الذي سدد كرته بإتقان إلى المرمى (8).

واستحوذ اتحاد كلباء على الكرة إلا أن محاولاته ضاعت عبر التوغولي مالابا (36 و38)، وجونيور (45) وأكثر من خمس فرص أخرى في الشوط الثاني.

وسجل الوصل هدفه الثالث عن طريق البرازيلي مينديز (81) الذي استفاد من عرضية علي صالح ليسدد كرة لا تصد ولا ترد.

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