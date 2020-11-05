56 خيلاً تتنافس على 6 أشواط في افتتاح سباقات «ميدان»

المصدر: جوني جبور - دبي

تدشن 56 خيلاً، اليوم، أول سباقات الموسم الجديد في مضمار ميدان العالمي، للمنافسة على ألقاب الأشواط الستة التي ترعاها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز 555 ألف درهم، وتقام جميعها للخيول المهجنة الأصيلة على المسارات الرملية، وخُصص اثنان منها للخيول المبتدئة، وثلاثة لخيول التكافؤ، وشوط وحيد ضمن الفئة المشروطة (بحسب نتائج الخيل).

وينطلق أول الأشواط في السادسة والنصف مساء على لقب بطولة «الإمارات للعطلات» المخصصة للخيول المبتدئة لمسافة 1900 متر رملي، ويبلغ إجمالي جوائزها 82.5 ألف درهم، قبل أن تواصل الإثارة طريقها إلى الشوط الرابع، أول الأشواط الرئيسة مع بطولة «طيران الإمارات» المخصصة لخيول التكافؤ، البالغ إجمالي جوائزه 120 ألف درهم، وينافس في لقبها سبعة من نخبة جياد لمسافة 1400 متر رملي.

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