الحمرية يتعاقد مع 3 لاعبين تمهيداً للمشاركة في دوري الأولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي الحمرية الرياضي، أمس، على حسابه في «إنستغرام»، عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ويتعلق الأمر بمحمد طالب قادماً من نادي حتا، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، ولاعب وسط الملعب علاء مظهر قادماً من دبا الفجيرة، وتم تسجيله في فئة «مواليد الدولة»، ولاعب الوسط خالد الشيباني، قادماً من نادي الوصل.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة عبيد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم التعاقد مع اللاعبين الثلاثة الجدد بالاستفادة من فترة السماح (21) يوماً للاعبين غير المرتبطين بأندية خلال آخر قيد، وجميعهم من اللاعبين المميزين، ونأمل أن يشكلوا الإضافة الفنية المطلوبة». وتابع: «تعرض عدد من لاعبي النادي للإصابة المفاجئة، منهم اللاعب علي درويش وآخرون». وأضاف الشامسي: «خرجنا بفوائد جمة من المشاركة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ولم تتبق لنا سوى مباراة واحدة نخوضها وندخل منافسات الدوري، ونحن بالجاهزية المطلوبة للمباريات المقبلة».

يذكر أن فريق الحمرية حقق نتائج متواضعة في تمهيدي مسابقة الكأس، والتي انطلقت قبل أسابيع، حيث تعرض للخسارة في مباراة، وتعادل في مباراتين، وفاز في مباراة واحدة فقط، وله خمس نقاط. ويتطلع الحمرية إلى تحقيق انطلاقة جيدة في الموسم المقبل، على الرغم من صعوبة المنافسة أمام باقي الفرق الأخرى.

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