شباب الأهلي يراهن على «تاريخه» أمام حتا

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يأمل شباب الأهلي أن يواصل تفوقه التاريخي على حتا، عندما يلتقي الفريقان، الساعة التاسعة من مساء اليوم، على استاد شباب الأهلي في العوير، بختام الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، إذ لم يسبق لـ«فرسان دبي» الخسارة أمام «الإعصار» في جميع مباريات الفريقين في البطولات كافة.

وتاريخياً لعب شباب الأهلي مع حتا 10 مباريات، حقق خلالها الفوز في ثماني مباريات، بواقع ست انتصارات في الدوري، وفوزين في كأس الخليج العربي، بينما تعادل الفريقان مرتين في الدوري، إذ شهدت المواجهة الأولى في تاريخ الفريقين في 2007 تعادلهما بهدف لكل منهما، بينما انتهت مواجهتهما في 11 يناير 2018 بالتعادل بالنتيجة نفسها، في المقابل حقق شباب الأهلي الفوز في آخر ثلاث مباريات أمام حتا.

ويخوض «فرسان دبي» اللقاء بهدف تحقيق الفوز الثاني له في الدوري، بعدما بدأ الفريق المسابقة بالفوز على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يهدر أربع نقاط في الجولتين الثانية والثالثة، بالتعادل مع كل من العين والوحدة، بالنتيجة نفسها بهدف لكل فريق.

في المقابل، يواجه حتا صعوبات كبيرة منذ بداية الموسم، إذ خسر في كأس الخليج العربي على أرضه أمام بني ياس بهدفين دون رد، بينما خسر في أول جولتين من الدوري أمام الوحدة بستة أهداف دون رد، ومن الوصل بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل في الجولة الثالثة أمام عجمان من دون أهداف.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، الإسباني غيرارد زاراغوسا، أن فريقه سيواجه صعوبات كبيرة أمام حتا، بعدما قام الأخير بتغيير طريقة لعبه، وقال في مؤتمر صحافي إنه «يجب احترام كل فرق الدوري بالقدر نفسه، ويجب علينا أن نحقق الفوز والأداء بالقوة نفسها أمام الجميع».

وأضاف: «حتا قام بتغيير أسلوبه بعض الشيء، خصوصاً عقب خسارته مباراتين بعدد كبير من الأهداف، وبات يميل أكثر إلى الدفاع لتقليل تجنب الأهداف، وهذا الأمر نحن ندركه تماماً».

وتحدث المدرب الإسباني عن تعادل شباب الأهلي أمام العين والوحدة، وقال: «الجماهير يعتقدون أننا خسرنا أربع نقاط مهمة أمام منافسين كبار، لكن يجب الوضع في حساباتنا أيضاً أن العين والوحدة خسر كل منهما نقطتين أمامنا، وشباب الأهلي يلعب كرة جيدة ويهاجم بشكل مميز، وسددنا 45 تسديدة على المرمى، ولدينا 62 عرضية في مباراتين، ولعبنا ثلاث مباريات وسجلنا خمسة أهداف، وأربع كرات في العارضة والقائم، والهجوم سيتحسن بشكل تدريجي مستقبلاً».

وعن رأيه في هجوم شباب الأهلي ومستويات لاعبيه الأجانب، قال: «لعبنا بمهاجم واحد هو البرازيلي إيغور خيسوس، وعمره 19 سنة، ويؤدي بشكل جيد، وأنا راضٍ عنه، والأمر نفسه بالنسبة إلى أحمد العطاس، بينما ننتظر عودة أحمد خليل، ونحن بشكل عام نلعب كرة جماعية شاملة، والهدف ممكن أن يسجله أي لاعب، وبالنسبة للأجانب نحن في بداية الموسم، وأحدهم عائد من إصابة، والأرجنتيني فيدر يكو كارتابيا لم يلعب أو يتدرب مع شباب الأهلي منذ مارس الماضي، ونتوقع أن يقدم جميع اللاعبين مستويات قوية في المرحلة المقبلة».

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

سعيد أحمد: مطلوب منا الفوز فقط

قال لاعب شباب الأهلي، سعيد أحمد، إن فريقه ليس أمامه سوى خيار واحد فقط، هو الفوز على حتا اليوم، موضحاً في مؤتمر صحافي أنه يشعر بالسعادة بسبب حصوله على ثقة الجهاز الفني، ومؤكداً جاهزيته للعب في مركز الظهير الأيسر، كما طلب منه المدرب الإسباني، غيرارد زاراغوسا.

أحمد جمعة: قوة شباب الأهلي دافع لنا

قال حارس مرمى فريق حتا، أحمد جمعة: «نقابل فريقاً كبيراً ومنافساً على لقب البطولة، بالتأكيد يسعى شباب الأهلي على ملعبه لتحقيق الفوز، وهو يضم مجموعة من اللاعبين هم الأفضل بالدوري، لكن هذا يعطينا دافعاً قوياً للعب وتقديم مباراة قوية أمام المنافس».

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