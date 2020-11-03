الجزيرة يعطل انطلاقة بني ياس ويهدي "الملك" صدارة الدوري

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

حقق فريق الجزيرة فوزاً مهماً بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب مستضيفه بني ياس في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد الشامخة ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط رابعاً في حين تراجع "السماوي" للمركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وأنهى "فخر أبوظبي" الانطلاقة التاريخية لفريق بني ياس الذي فاز في أول 3 جولات في المسابقة على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ومنح الفوز فريق الشارقة فرصة الانفراد بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بعد أن ظل الفريق السماوي منافساً مباشراً له في خلال الجولات الماضية، وكان الشارقة حقق اليوم فوزاً كبيراً بخماسية نظيفة على ضيفه الظفرة.

وسجل ثلاثية الجزيرة علي مبخوت د12 ود 69 والنيجيري إيموه إزيكييل د 89، في حين جاء هدف بني ياس بواسطة البرازيلي جواو بيدرو د 71.

وسيستقبل فريق الجزيرة في الجولة القادمة فريق الشارقة المتصدر على استاد محمد بن زايد.

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