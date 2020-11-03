المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مراجعة

طلب رئيس شركة كرة القدم، من مسؤول التعاقدات بالنادي، حصر ومراجعة كل العقود الخاصة باللاعبين، تمهيداً لتصنيف اللاعبين حسب أداء كل لاعب، وتتم على ضوء ذلك زيادة أو خفض راتبه، وفقاً لتقارير فنية دقيقة.

سمسرة

المدرب السابق للنادي المحترف، كانت تربطه علاقة وثيقة بوكلاء أعمال لاعبين، ما جعل دوره لا يقتصر على التدريب فقط، بل والسمسرة أيضاً، وعدم تعاقده مع أي لاعب إذا لم «يأكل من الكعكة».

ندم

أحست إدارة نادٍ محترف بالندم والحسرة، بعدما شاهدت لاعبها الأجنبي، الذي تمت إعارته يتألق مع فريقه الجديد، ويسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات متتالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news