5 نجوم ردّوا على المشككين في الملعب

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت الجولات الثلاث الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم تألق العديد من اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم كأبرز نجوم المسابقة، لكن برزت خمسة أسماء كانت مرشحة بقوة لدخول دائرة النسيان والابتعاد عن الأضواء، قبل أن يقدموا عروضاً استثنائية ويردون على الانتقادات في الملعب، ما جعلهم الأبرز في انطلاقة النسخة الـ12 من الدوري.

ويتصدر نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة إسماعيل مطر القائمة، بعدما توقع الكثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي أن يتأثر أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2003 بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، خصوصاً أن جميع اللاعبين ابتعدوا عن التدريبات وخوض المباريات الرسمية لفترة تصل إلى سبعة أشهر، لكن جاء رد سمعة غير متوقع، بعدما خسر تسعة كيلوغرامات من وزنه، ووصل إلى درجة عالية من الجاهزية واللياقة البدنية المرتفعة، بينما انعكس ذلك بشكل إيجابي على مردوده مع الوحدة في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، إذ يعد من أفضل لاعبي «العنابي» رغم أنه يبلغ 37 عاماً، لكنه أكد أن العمر مجرد رقم فقط بعدما أحرز هدفاً رائعاً في مرمى شباب الأهلي، عندما راوغ خمسة لاعبين وسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى في مرمى الحارس ماجد ناصر الذي اكتفى بمشاهدة الكرة تعانق الشباك.

من جهته، يعد اللاعب الأوزبكي عزيز غانييف بمثابة «المفاجأة السارة» في قائمة شباب الأهلي، بعدما تعاقد النادي مع اللاعب البالغ 21 عاماً في يناير الماضي قادماً من ناساف الأوزبكي ليتم قيده لاعباً آسيوياً في قائمة الفريق بمسابقة دوري أبطال آسيا، دون قيده على مستوى البطولات المحلية، ولم يظهر غانييف في أول جولتين من المسابقة بمستوى جيد، قبل أن يقدم مستويات رائعة عندما تم استئناف المسابقة في سبتمبر الماضي.

وفي الوقت الذي كان فيه غانييف خارج حسابات الجهاز الفني، بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب لشباب الأهلي، جاءت إصابة البرازيلي ليوناردو دي سوزا لتفتح الباب أمام اللاعب الأوزبكي ليتم قيده في اليوم الأخير من باب القيد، إذ ظهر غانييف كأفضل لاعب في خط وسط شباب الأهلي، وأحرز هدفاً رائعاً في مرمى الوحدة من ركلة حرة مباشرة، وبات اسماً أساسياً في تشكيلة المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا.

أما البرازيلي ويلتون سواريز، فيعد ظاهرة تستحق المتابعة، خصوصاً أنه تلقى انتقادات عدة في الموسم الماضي بداعي تراجع مستواه، وعدم ظهوره بشكل جيد مع «الإمبراطور»، إذ أحرز تسعة أهداف في 14 مباراة لعبها بالدوري مع الفريق، بينما بدأ الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى التعاون السعودي في البطولة القارية قبل أن يحرز ثلاثة أهداف مع حامل اللقب في الدوري، إذ أحرز سواريز هدفين في مرمى الفجيرة وهدفاً في مرمى الوحدة، ليعيد إلى أذهان عشاق «الملك» الأداء الرائع الذي قدمه في موسم 2018-2019، عندما أحرز 20 هدفاً في 26 مباراة خاضها في الدوري، أسهم بها في فوز الشارقة باللقب.

أما مهاجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق، سيباستيان تيغالي، فردّ بطريقته الخاصة على الانتقادات التي تلقاها بداعي تراجع مستواه عقب انضمامه إلى النصر، وأنه سيبتعد عن دائرة المنافسة في لقب هداف الدوري، لكن الهداف التاريخي لـ«العنابي» قدم نفسه بأفضل صورة ممكن، عندما تألق في لقاء «الديربي» أمام الوصل، إذ أحرز تيغالي هدفين وصنع الهدف الثالث لزميله ضياء سبع، وأكد جاهزيته لتحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري المسجل باسم فهد خميس.

وأخيراً أكد اللاعب السلوفيني تيم ماتافز أنه سيكون من العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها نادي الوحدة في الموسم الحالي بعدما كان مرشحاً بقوة لمغادرة الفريق قبل غلق باب القيد في أكتوبر الماضي، ولكن الدولي السلوفيني أحرز هدفين في أول جولتين مع الوحدة وظهر بشكل جيد جداً، مؤكداً أنه من المرشحين للمنافسة في لقب هداف الدوري.

العجمي: سمعة يقدم جهداً مضاعفاً مدعوماً بالخبرة

قال لاعب الجزيرة السابق والمحلل الرياضي راكان العجمي، إن الجولات الثلاث الأولى من دوري الخليج العربي شهدت تألق العديد من الأسماء التي يتوقع البعض تألقها، مبيناً أن أبرزها إسماعيل مطر.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «سمعة أثبت أن العمر مجرد رقم، بعدما قدم مردوداً مضاعفاً عن المتوقع منه، ما يؤكد جاهزيته الكاملة للموسم الجديد، بينما يدعم هذا الجهد الخبرة الكبيرة التي يمتلكها لاعب الوحدة».

وأشار إلى أن «كلاً من الأوزبكي عزيز غانييف والبرازيلي ويلتون سواريز أثبتا أنهما من نجوم الدوري حتى الآن رغم الانتقادات التي تلقاها سواريز، عندما كان لاعباً في الوصل، بينما تم التعاقد مع غانييف بهدف المشاركة آسيوياً مع شباب الأهلي».

- سمعة خسر تسعة كيلوغرامات من وزنه، ووصل إلى درجة عالية من الجاهزية واللياقة البدنية.

- سواريز تلقى انتقادات عدة بداعي تراجع مستواه مع الوصل في الموسم الماضي.

- إصابة ليوناردو فتحت الباب أمام غانييف ليصبح أفضل لاعب وسط في شباب الأهلي.

- تيغالي يؤكد جاهزيته لتحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في الدوري.

- ماتافز كان مرشحاً لمغادرة الوحدة قبل أن يتألق ويسجل هدفين في أول جولتين.

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