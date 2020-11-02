كايزر: الجزيرة يركز في مواجهة بني ياس فقط

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن «فخر أبوظبي» سيخوض مجموعة من المباريات الصعبة في الشهر الحالي، أبرزها أمام الشارقة وشباب الأهلي، لكنه أشار إلى أنه لا يفكر في المباريات التي سيلعبها الفريق في شهر نوفمبر، بقدر تركيزه على مواجهة الجزيرة أمام بني ياس غداً في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي، أمس: «تنتظرنا مباراة صعبة خارج ملعبنا أمام بني ياس، الذي قدم مستويات جيدة جداً، وحقق الفوز في أول ثلاث مباريات في الدوري».

وأشار إلى أنه لا يوجد استعجال بشأن عودة عمر عبدالرحمن إلى المباريات، مبيناً أن الأهم هو التأكد من عدم حاجة اللاعب إلى تدخل جراحي، بينما أوضح أن اللاعب النيجيري إيزيكيل يشارك في التدريبات.

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