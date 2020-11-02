العنبري: جاهزون للظفرة رغم ضيق الوقت

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه يتوقع مواجهة قوية لفريقه أمام الظفرة غداً ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، واصفاً الظفرة بالفريق الصعب، بعدما ظل خلال السنوات الثلاث الماضية يقدم مستويات طيبة، مؤكداً أنه يتمنى مواصلة مسيرة النتائج الإيجابية في الدوري، بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاث الأولى على التوالي على كل من الفجيرة والوحدة والعين.

وقال العنبري خلال مؤتمر صحافي، أمس: «تحضيراتنا للمباراة جيدة، رغم ضيق الفترة بينها وبين مباراة الفريق الأخيرة أمام العين، ونفتقد جهود الحسن صالح، وهو في مرحلة التعافي، بعد العملية الجراحية التي أجراها».

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