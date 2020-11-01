الرمادي: أداء «أجانب عجمان» الهجومي ضعيف

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أبدى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه المحترفون الأجانب في مباراة فريقه مع حتا، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف في الجولة الثالثة من الدوري، أول من أمس.

وقال الرمادي، في تصريحات صحافية عقب المباراة: «افتقدنا العمل الهجومي الجيد في تلك المواجهة، ويمكن أن نصف العمل من قبل المحترفين الأجانب بالضعيف، على ثلاثي خط الهجوم أن يعي جيداً مسؤولياته تجاه الفريق، وأن يكونوا أكثر قوة وشراسة أمام مرمى المنافس».

وأضاف: «هذه هي المباراة الثانية، على التوالي، التي لم يسجلوا فيها، ولم يكن لهم شكل هجومي واضح، وهذه مسؤوليتي في الفترة المقبلة، أنا أثق بأن لديهم الكثير ليقدموه، لكن عليهم أن يساعدوا أنفسهم أولاً، إذ كان من الممكن أن يفقد الفريق التعادل أمام حتا مثلما حدث ضد اتحاد كلباء، ونستقبل هدفاً في نهاية المباراة، يجب أن نبادر بالتسجيل أولاً، حتى لا نفاجأ بأي عواقب في نهاية المباراة».

كونتيس: نقطة صعبة من عجمان

وصف مدرب حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، النقطة التي حصل عليها فريقه أمام عجمان، بالصعبة.

وأضاف: «كان من المهم أمام عجمان ألا نخسر للمرة الثالثة، لقد حصلنا على نقطة صعبة من منافس قوي، وهو يلعب على أرضه، كانت تلك النقطة مهمة لرفع معنويات لاعبينا بعد الانكسار في مباراتين، لايزال أمامنا العديد من المباريات الصعبة، التي تحتاج إلى معنويات عالية من اللاعبين للتعامل معها».

وأوضح: «أعتقد أننا فرضنا أسلوبنا على اللقاء، وخلقنا ثلاث فرص محققة للتسجيل، حاولنا أن نغلق المساحات أمام مهاجمي عجمان، ودافعنا بشكل جيد، ما حال دون تهديد مرمانا بفرص يمكن أن نصفها بالخطيرة، لقد كان أمراً جيداً أن نحافظ على شباكنا في تلك المباراة، بعد أن استقبلنا 10 أهداف في مباراتين».

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