المصدر: الامارات اليوم

عرض

ذكرت صحيفة «يو أو إل»، البرازيلية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي تقدم بعرض رسمي إلى نادي كروزيرو، للتعاقد مع اللاعب الشاب موريسيو، مشيرة إلى أن العرض الإماراتي سيحبط طموحات إنترناسيونال البرازيلي لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً.

هدف

قال مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهدف الذي سجله لاعب الشارقة، كايو لوكاس، في مرمى العين بالمباراة التي انتهت بفوز الملك 2-1، أول من أمس، كتب شهادة بقاء اللاعب مع الفريق، بعدما كان مهدداً بالرحيل بسبب تراجع مستواه.

حسرة

تحسر لاعب دولي، يلعب في دوري الدرجة الأولى، ويعاني إصابة أبعدته، أخيراً، عن المشاركة، على الأداء الذي قدمه اللاعب البديل في المباراة الحاسمة، مبيناً أنه لو كان موجوداً في الملعب، لكانت نتيجة المباراة تغيرت لصالح فريقه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news