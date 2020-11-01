«الصقور» يهزم العربي في الكأس ويقترب من التأهل

المصدر: رأس الخيمة ■الإمارات اليوم

حقق فريق الإمارات فوزاً مستحقاً على ضيفه العربي 5-1 في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، وتصدر «الصقور» المجموعة الأولى بثماني نقاط واقترب من التأهل لدور الـ16. سجل لفريق الإمارات، البرازيلي ليذيري (33)، والبرازيلي ديغو دا سيلفا (34)، والكولومبي تومي توبار (53)، وعبدالله موسى (68)، والعماني خليل بن نصيب (73)، وسجل للعربي عبدالله الكعبي (45+2). وفي مباراة ثانية تعادل البطائح ودبا الحصن 1-1، ليصبح رصيد البطائح ثماني نقاط أيضاً، لكنه يتخلف بفارق الأهداف عن فريق الإمارات، وسجل لدبا الحصن الجزائري سيد عواج (60)، وسجل للبطائح عادل أحمد (69).

وفي مباراة ثالثة تعادل الحمرية مع التعاون 2-2، حيث سجل للحمرية ماهر جاسم (10)، والبرازيلي التون جوميس (45)، بينما سجل للتعاون، البرازيلي فيليب فيدليس (45+1)، وعبدالله ناصر (90+2).

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