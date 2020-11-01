مشاركة مجتمعية كبيرة وفعاليات افتراضية وأنشطة رياضية في انطلاق «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

انطلقت في عطلة نهاية الأسبوع فعاليات النسخة الرابعة من برنامج تحدي دبي للياقة 2020، المبادرة الرائدة، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017. وانطلق الحدث بمشاركة واسعة من الأفراد بكل الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة، ضمن أجواء حماسية طغت على قرى اللياقة، التي قدّمت للمشاركين فعاليات افتراضية وأنشطة رياضية، ستستمر طوال الشهر، لمساعدة الجميع أينما كانوا على تخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً.

وشهدت قرية موانئ دبي العالمية في «كايت بيتش» للياقة إقبالاً من الجمهور لممارسة التمارين الرياضية، والاستفادة من البرنامج المميز للقرية، التي توفر معسكراً للتمارين الجماعية، وملعب كرة قدم شاطئية، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، ومنطقة لألعاب القفز. وقد انطلقت فعاليات القرية بعرض مبهر للألعاب النارية التي أضاءت سماء الشاطئ، مساء أول من أمس.

ورحّبت قرية بنك الإمارات دبي الوطني في الخوانيج للياقة بالجميع، حيث وفرت الدرّاجات الهوائية للمشاركة في «تحدي دبي». وقدمت العديد من الأنشطة والتحديات بمشاركة مجانية، وذلك لتحفيز الزوّار على استكشاف التمارين الرياضية التي يفضلونها، من بينها حصص التمارين ضمن مجموعات، وحصص اللياقة المفتوحة لجميع المستويات، ومعسكرات التدريب للصغار، والتمارين المتخصصة، وجدران التسلق المنخفض، وعوائق الباركور، إضافة إلى برامج للياقة في الجناح المخصص للسيدات، الذي تم تحديثه برعاية «موانئ دبي». كما يتوافر في القرية فريق عمل متخصص لمساعدة الجمهور.

ويستمر برنامج اللياقة المجاني طوال الشهر، بهدف الترويج لاعتماد نمط حياة صحي وناشط، وتسهيل ممارسة الجميع من دون استثناء للأنشطة الرياضية، سواء أكانوا من الشباب أو العائلات أو المراهقين أو كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من موظفي الشركات أو طلبة المدارس. وتم الأخذ في الحسبان الصحة والسلامة العامة كأولوية قصوى، بما يعزز الاطمئنان لدى جميع المشاركين.

وتقدم دورة 2020 مركز المحتوى الافتراضي «دليلك للتحدي»، ويتضمن أيضاً «دبي مدينة اللياقة برعاية اتصالات»، وهي خارطة افتراضية لدبي تضم 30 موقعاً على مستوى المدينة لممارسة التمارين. إضافة إلى مجموعة من البرامج التي يتم بثها مباشرة من استوديو YV. ولأول مرة سيتمكن المشاركون من اكتشاف أكثر من 200 حصة يتم بثها مباشرة ويومياً عبر الإنترنت من استوديوهات التلفزيون.

- الأنشطة تقام وفق الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة المشاركين.

- دورة 2020 تقدم خارطة افتراضية لـ30 موقعاً في دبي، لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

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