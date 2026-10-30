مدارس تستعين بـ«سمارت برين» لصقل القدرات الذهنية وتسريع الحساب للطلبة من الروضة حتى التاسع

وجّهت إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة أولياء الأمور والطلبة إلى التسجيل للمشاركة في برنامج الزيارات المدرسية لـ«سمارت برين للحساب الذهني» للعام الدراسي 2026–2027، الذي يستهدف تنمية القدرات الذهنية ومهارات الحساب السريع منذ الصغر، ويتيح المشاركة للطلبة من مرحلة الروضة حتى الصف التاسع، بغض النظر عن مستويات تحصيلهم الأكاديمي.

وأوضحت المدارس، في تعميم وجّهته إلى الأسر، اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتنمية المهارات الذهنية لدى الطلبة، ويشمل المواطنين وغير المواطنين في جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة والتقنية، بما يوسّع فرص الاستفادة من أنشطته عبر مراحل عمرية ومستويات دراسية مختلفة.

وبحسب التعميمات، يستهدف البرنامج تعزيز قدرات الطلبة ودعم تحصيلهم في مختلف المواد الدراسية، وتتجاوز أهدافه تطوير مهارات الرياضيات إلى تنمية التركيز والانتباه، وتقوية الذاكرة والتصور الذهني، وزيادة السرعة والدقة في الأداء.

ويتضمن برنامج الزيارات المدرسية أنشطة تمتد ساعة واحدة، حضورياً أو عن بُعد، وتجمع بين التعريف التفاعلي بالمعداد والحساب الذهني، والتدريب المتدرج، والتحديات التي تتيح للطلبة توظيف مهاراتهم في أجواء تنافسية.

وتتيح الأنشطة التعريفية للطلبة تجربة المعداد والحساب الذهني مباشرة، فيما تقدم الجلسات الإثرائية المتخصصة تمارين تتدرج وفق عمر الطالب ومستوى مهارته، بما يراعي الفروق بين المشاركين، ويجعل المشاركة متاحة دون اشتراط مستوى أكاديمي محدد.

كما تشمل الزيارات تحديات ذهنية وعروضاً مهارية، من خلال أنشطة قصيرة تجمع بين سرعة الحساب ودقة الإجابة والمنافسة، ضمن تجربة تفاعلية تستهدف تنمية المهارات التي يركز عليها البرنامج.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى التواصل مع شؤون الطلبة في المدرسة، للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال التسجيل للمشاركة.