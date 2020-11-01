مهرة غودولفين «كوليت» تُتوج بطلةً لـ «غولدن أيغل» الأسترالي

المصدر: جوني جبور - دبي

تُوجت مهرة غودولفين «كوليت» بإشراف المدرب جيمس كمنغز بطلةً لسباق «غولدن إيغل» البالغ إجمالي جوائزه 7.5 ملايين دولار، وجرى أمس على مضمار روزهيل الأسترالي، ويعد ثالث أغلى السباقات العشبية في أستراليا.

ونجحت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، بقيادة الفارس كوبي جينينغز، في قطع مسار الشوط الذي امتد لمسافة 1500 متر، بزمن بلغ دقيقة و32 ثانية و67 جزءاً من الثانية، بفارق نصف رأس عن المهر النيوزيلندي «إيس باث» بإشراف المدرب براد ويدينغ، الذي تولى قيادته الفارس توماس شيري للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر الأسترالي «دون باسيغ» بإشراف المدرب غاي واتيرهوس، وقيادة الفارس تيموثي كلارك.

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