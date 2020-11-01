كارمونا: «جماهيرية الوصل» تحفزني لتحقيق النجاح

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قال المدرب الإسباني، بيدرو كارمونا، إنه سعيد بتعيينه مساعداً لمدرب الوصل، سالم ربيع، مؤكداً أن «الجماهيرية التي يتمتع بها الوصل ستحفزه أكثر على تحقيق النجاح»، وسبق لكارمونا العمل مساعداً لمدرب الوصل السابق كالديرون (2014-2016)، وعمل كذلك في بني ياس والهلال السعودي.

وأكد كارمونا لصحيفة «لا أوبنيون» الإسبانية: «أعرف الوصل جيداً، وهذا الأمر يجعلني أشعر بالامتنان لإدارة النادي بسبب هذه الثقة».

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