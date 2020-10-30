حمد المري: شباب الأهلي سينافس على جميع ألقاب موسم «الصالات»

المصدر: محمد فاضل ■دبي

قال عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي مشرف فريق كرة الصالات، حمد المري، إن «شباب الأهلي سينافس على جميع ألقاب الموسم، وهو هدف مهم لنا»، مؤكداً أن النادي يسعى كذلك إلى دعم المنتخب الوطني بأفضل اللاعبين، وإنجاح الموسم واستكشاف الموهوبين لتوسعة قاعدة اللعبة، وقلل المري من خروج الفريق من المنافسة على لقب كأس الاتحاد.

وقال المري لـ«الإمارات اليوم»: «رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين مسؤولية، وندعم ذلك باعتباره أحد أهم توجهاتنا لخدمة رياضة كرة قدم الصالات الإماراتية»، وبخصوص وصول الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد وخروجه من البطولة بعد الخسارة أمام البطائح 3-1، قال: «ارتأينا أن تكون المشاركة في كأس الاتحاد استعداداً لموسم حافل ينتظرنا، رغم أن اللاعبين قدموا مستوى مميزاً».

وأوضح: «المعتاد في هذه البطولة أن يشارك اللاعبون من ذوي المواهب للوقوف على جاهزيتهم للموسم، من دون مشاركة لاعبي المنتخبات، إلا أننا فوجئنا بمشاركة الدوليين، وعموماً تنتظرنا بطولات قوية أخرى في الموسم الحالي ونتطلع إلى الفوز بها جميعاً».

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