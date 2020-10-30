الخسارة الثالثة تؤرق عجمان وحتا

المصدر: سيد مصطفى ■عجمان

سيحاول عجمان وحتا تجنب خسارة جديدة عندما يلتقيان عند الساعة 18:15 من مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد في ختام المرحلة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسقط عجمان في مناسبتين سابقتين أمام الظفرة، واتحاد كلباء، في مباراة استقبل فيها عجمان هدفاً في وقت قاتل، حرمه من النقطة الأولى في المسابقة، لكن أصحاب الأرض سيكونون مطالبين اليوم بالخروج بالنقاط الثلاث، لتفادي الدخول مبكراً في معترك الصراع على البقاء.

في المقابل، ستكون الضغوط بشكل أكبر على مدرب حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، الذي تعرض فريقه تحت قيادته لخسارتين ثقيلتين من الوحدة والوصل، جعلتا من «الإعصار» الفريق الأضعف دفاعاً باستقباله 10 أهداف في مباراتين.

وعانى حتا أخطاء فردية قاتلة، جعلت الفريق يظهر بصورة أقل مما كان متوقعاً، إذ طُرد قائده عيسى سانتو في مباراة الوحدة، وارتكب الفريق خطأين تسببا في ضربتي جزاء، كما لم يستفد حتا من النقص العددي الذي لعب به الوصل منذ الدقيقة الثالثة بطرد سالم العزيزي، وارتكب اللاعبون أخطاء منحت الوصل أربعة أهداف.

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