انطلاق فعاليات دورة مُقيّمي وحكّام كرة الصالات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة التدريبية التطويرية لمُقيّمي وحكام كرة قدم الصالات، التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بمجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، وتستمر حتى الثالث من نوفمبر، بمشاركة 36 حكماً و6 مُقيّمين. وتتضمن محاور الدورة، التي يقدمها المدير الفني لحكام الصالات بالاتحادين الأوروبي والدولي، المحاضر الإسباني بيدرو جالان، محاضرات نظرية صباحاً لشرح آخر التعديلات القانونية، ومساء تدريبات وتطبيقات عملية.

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