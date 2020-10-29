الظفرة يحقق أفضل انطلاقة في الدوري بعد الفوز على الفجيرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

واصل فريق الظفرة سلسلة نتائجه الإيجابية وفاز على ضيفه الفجيرة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بمنطقة الظفرة، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحقق بذلك أفضل حصيلة من النقاط في تاريخ مشاركته في المنافسة، بعد أن جمع 7 نقاط من أول ثلاث جولات وهو ما يحدث لأول مرة منذ موسمه الأول في المحترفين.

وكان الظفرة فاز في الجولة الأولى على حساب عجمان 4-1، وخطف نقطة ثمينة من ملعب الجزيرة عقب التعادل 1-1، في حين حول تأخره لفوز، فبعد أن كان الفجيرة متقدماً بالنتيجة 1-0 منذ ربع الساعة الأولى إلا أن الظفرة أنهى اللقاء لصالحه 3-1، ليحقق بذلك بداية نموذجية للفريق تمهد ليكون "الحصان الأسود" في الموسم الحالي.

وتأثر أصحاب الأرض باستقبالهم هدف في مرماهم، ما تسبب في حالة من التوتر خلال الدقائق التي أعقبت الهدف، لكن لاعب الوسط الهولندي ميخائيل كينرو أوقف تراجع الفريق بعد أن إدراك هدف التعادل في الدقيقة 41، وانطلق الشوط الثاني وسط هجمات متبادلة استفاد منها أصحاب الأرض الذين سجلوا هدف التقدم في الدقيقة 53 بواسطة البرازيلي دنيلسون بريرا، قبل أن يسجل الأردني ياسين البخيت هدف التأمين في الدقيقة 81 من ركلة جزاء الذي انتهت عليه المباراة.

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