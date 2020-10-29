الجزيرة يكسر عناد اتحاد كلباء في 6 دقائق

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق الجزيرة أول فوز له في دوري الخليج العربي، بعد تغلبه بصعوبة على اتحاد كلباء بهدفين دون رد، على استاد محمد بن زايد، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى خمس نقاط، ويتوقف رصيد "النمور" عند ثلاث نقاط.

وعانى الجزيرة في الشوط الأول بعدما تألق حارس مرمى اتحاد كلباء جمال عبدالله في الذود عن مرماه، بينما حسم "فخر أبوظبي" اللقاء في ست دقائق، عندما أحرز التشيلي جونيور الدقيقة 82 بالخطأ في مرماه الهدف الأول للجزيرة بعدما لعب خلفان مبارك ركلة ركنية، وارتطمت الكرة برأس اللاعب التشيلي ودخلت المرمى، قبل أن يضيف الصربي ميلوس كوسانوفيتش الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، سددها بطريقة رائعة في المرمى (88).

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