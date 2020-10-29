البطائح يقبل استقالة مدربه الإيطالي تديسكو

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال الأمين العام لنادي البطائح عبيد سعيد الطنيجي إن النادي قبل الاستقالة التي تقدم بها المدرب الإيطالي جيوفاني تيديسكو، نظرا لوضعه الصحي، ورغبته في المغادرة إلى بلده.

وأكد الطنيجي في بيان صحافي للنادي إنه تم قبول الاستقالة. وتابع: المدرب طلب بنفسه المغادرة، وتم عمل مخالصة له، كما وتم تسليمه كامل مستحقاته المالية وتوديعه. وقال إنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بان المدرب هرب من النادي إلى بلاده،. واكمل: تعرض المدرب للإصابة بفيروس كورونا، وتكفل النادي بجميع المصروفات المالية المتعلقة بعلاجه ورعايته إلى غاية تماثله للشفاء الكامل.

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