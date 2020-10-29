زاراغوسا: شباب الأهلي يحب خوض المباريات القوية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا، أن «فرسان دبي» جاهز لمواجهة الوحدة، غداً، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن فريقه يحب خوض هذا النوع من المباريات القوية.

وقال زاراغوسا، أمس، في مؤتمر صحافي، إن «شباب الأهلي يخوض مباراة قوية أخرى، عقب اللعب مع العين في الجولة الثانية، ونحن نحب هذا النوع من المباريات، إذ نعلم أن الوحدة يعد من أقوى الأندية في الدوري، ومن الفرق المرشحة للمنافسة في اللقب».

وأضاف: «جاهزون لتحقيق الفوز في أبوظبي، رغم أن المباراة تقام خارج ملعبنا»، بينما أشار إلى أنه من المبكر تقييم مستوى اللاعب البرازيلي الشاب إيغور خيسوس، كما أشاد بأداء البرازيلي كارلوس إدواردو، مؤكداً أنه يمتلك خبرة كبيرة، ستساعد الفريق في الموسم الحالي.

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