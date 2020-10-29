4 أندية دون «رعاة» لقمصانها.. رغم التقدم بعروض «قابلة للتفاوض» إلى الشركات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تواصل أربعة أندية مساعيها لعقد شراكات رعاية، بعد أن بدأت الموسم الجديد دون رعاة لقمصانها، في الوقت الذي تمكنت فيه الأندية العشرة الأخرى لدوري الخليج العربي من تأمين عقود رعاية مع شركات محلية وعالمية، من أصحاب علامات تجارية مشهورة، ما يؤكد أن سوق الرعاية التجارية لأندية الكرة لم تتأثر كثيراً بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقال مسؤولون من الأندية الأربعة، التي لاتزال تبحث عن رعاة، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يأملون اللحاق بالأندية الأخرى، والإعلان قريباً عن اتفاقات رعاية من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية. وقالوا إنهم اضطروا للتقدم بعروض إلى جهات معينة لرعايتهم، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب حتى الآن، واتفقوا على أن قيمة الرعاية لأنديتهم ليست مرتفعة، وأنها في الوقت نفسه قابلة للتفاوض.

يذكر أن أندية نجحت في عقد رعاية مع شركات متعددة، من بينها، مجموعة عبدالواحد الرستماني (وكيل نيسان) لنادي شباب الأهلي، فيما وقّع نادي الجزيرة اتفاقية شراكة مع منصة التواصل الاجتماعي العالمية الشهيرة «تيك توك».

ويمتلك نادي الشارقة (حامل لقب الدوري) عقدَيْ رعاية مع المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومستشفى الجامعة بالشارقة، وترعى مؤسسة دبي العقارية نادي الوصل، في حين لدى نادي الفجيرة راعٍ هو «أساس للاستثمار والتطوير»، فيما يرعى مستشفى برجيل نادي الوحدة، ويواصل بنك أبوظبي الأول رعايته لنادي العين.

واستغرب مسؤول في نادي بني ياس عدم تلقيهم أي ردود على الطلبات التي قدموها لشركات، من أجل الإعلان على قمصان الفريق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يمكن لمجلس أبوظبي الرياضي التدخل، من أجل توزيع عادل للشركات الراعية، معتبراً أن «بعض الأندية تحتكر الجهات الراعية، في وقت يظل فيه ناديهم دون رعاية».

وقال: نادي بني ياس لا يقل عن بقية الأندية، ولديه بطولات محلية ومشاركات خارجية، كما أنه في الموسم الحالي يقدم مستويات جيدة للغاية. وأضاف: «أمر مستغرب أن نكون بلا راعٍ للقميص، حتى الجولة الثانية من الدوري، ونحن لا نقل عن بقية الأندية التي لديها رعاة، أعتقد أنه على مجلس أبوظبي الرياضي التدخل».

ونفى المصدر أن تكون حزم الرعاية على قمصان النادي مرتفعة، وقال: «ليست مرتفعة، وهنالك أكثر من حزمة، بالتأكيد نرغب في الحصول على رعاة للنادي في الفترة الحالية، نحن قدمنا عروضاً إلى الشركات لرعايتنا لأنها لم تأتِ إلينا، أعتقد أن الوقت قد حان لنحصل على رعاية لقميص الفريق».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، نايف المنصوري، إن ناديهم يبحث عن شركات راعية في الوقت الحالي للإعلان على قمصان الفريق الأول، مؤكداً «وضعنا حزماً مالية مناسبة للرعاة، للاختيار من بينها، وهذه القيمة قابلة للتفاوض، في سبيل التوصل لاتفاق مع الشركات الراعية».

وأكد أن خورفكان لا ينقصه أي شيء ليحصل على راعٍ، على غرار بقية الأندية الأخرى، وقال: «نأمل أن نحظى بالاهتمام من جانب الشركات الراعية، ونعمل على الحصول على راعٍ جديد على قدر قيمة الفريق واسمه».

من جهته، قال المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله البدواوي، إنهم يبحثون عن رعاة للنادي في الفترة الحالية، لوضع اسمهم على قمصان الفريق الأول، أسوة بالأندية الأخرى، مشيراً أيضاً إلى أن ناديهم لا ينقصه أي شيء ليحصل على رعاية من المؤسسات والشركات الموجودة في الدولة، وقال: قدمنا، خلال الفترة الماضية، عروضاً لبعض الشركات لرعاية النادي، ولم نجد تجاوباً.

بدوره، قال رئيس شركة نادي الظفرة لكرة القدم، أحمد عمران القبيسي، إن ناديهم بات قريباً من التعاقد مع شركة راعية للنادي، وإن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل الرعاية بعد اكتمال الملف، مشيراً إلى أن النادي لم يظهر في الجولتين الأولى والثانية بشعار شركة راعية، لعدم اكتمال التفاصيل. وأعرب القبيسي عن تمنياته أن يستمر الأداء، الذي يقدمه الظفرة في الموسم الحالي، معتبراً أن الفريق في حال واصل بالمستوى ذاته، سينعكس ذلك على مكانة النادي.

رعاة الأندية الـ 10

- شباب الأهلي: «ماج» و«مجموعة الرستماني».. واللباس «نايكي».

- الجزيرة: «هيلث بوينت»، و«تيك توك».. واللباس «بوما».

- العين: «بنك أبوظبي الأول».. واللباس «نايكي».

- الوحدة: «برجيل».. واللباس «أديداس».

- الشارقة: «المنطقة الحرة لمطار الشارقة» و«مستشفى الجامعة

- بالشارقة».. واللباس «أديداس».

- النصر: «بنك الإمارات الإسلامي».. واللباس «N95».

- الوصل: «دبي العقارية».. واللباس «أمبرو».

- كلباء: «كالتكس للبترول».. واللباس «إيريا».

- عجمان: «بنك عجمان».. واللباس «أديداس».

- الفجيرة: «أساس للاستثمار والتطوير».. واللباس «بوما».

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