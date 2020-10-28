رمضان: استبعاد الجزيرة من قائمة المرشحين للفوز بالدوري حافز لنا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، عبدالله رمضان، أن فريقه قادر على المنافسة في لقب دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن استبعاد البعض للفريق من قائمة المرشحين للفوز بلقب الدوري يعد حافزاً جيداً للاعبين.

وقال رمضان في تصريحات صحافية، على هامش الإعلان عن طقم نادي الجزيرة الجديد من شركة «بوما» للموسم الحالي، إذ سيرتدي النادي الطقم الجديد خلال مباراته غداً ضمن منافسات دوري الخليج العربي أمام اتحاد كلباء: «عندما تكون في نادٍ كبير مثل الجزيرة ستواجه النقد بشكل دائم، ويجب أن نستمع له ونحاول تحويله إلى شيء إيجابي، وفي نهاية الموسم نستطيع تحقيق عكس الكلام الذي يتم تداوله، ورأينا في كل الدوريات العالمية أنك لا تستطيع التنبؤ بالنتائج، ونحن في بداية الموسم ونستطيع الفوز بجميع المباريات».

وأضاف: «سنخوض كل مباراة بهدف تحقيق الفوز، فلدينا فريق قوي ولاعبون مواطنون ولاعبون أصحاب خبرة، ولاعبون شباب من الأكاديمية، وأنا واحد منهم، وفريقنا يضم العديد من الشباب القادرين مع عناصر الخبرة على تحقيق لقب هذا الموسم».

وأشار إلى أن المنافسة ستكون قوية في لقب الدوري، وقال: «شاهدنا في الموسم الماضي منافسة قوية في اللقب، والجزيرة كان من الفرق التي تنافس في الصدارة، وحققنا الفوز على شباب الأهلي والعين قبل توقف الدوري، وسنحاول أن نظهر بالمستوى نفسه وأن نقدم الأفضل».

وأشار رمضان إلى أنه لا يفكر في الرحيل عن الجزيرة، وقال: «لدي إنجازات كثيرة أرغب في تحقيقها مع الجزيرة. مسيرتي ممتدة مع الفريق، وفخور بأنني وصلت الفريق الأول وأنتظر المزيد من نفسي، إذ إن الجزيرة هو جزء من حياتي ولدي المزيد من الأهداف التي أرغب في تحقيقها مع النادي».

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