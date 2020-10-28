مدرب الجزيرة: من الصعب تحديد فترة غياب عموري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن مواجهة اتحاد كلباء تحتاج إلى تركيز كبير من لاعبي الفريق، بينما أشار إلى أن «غياب عمر عبدالرحمن عن الفريق بداعي الإصابة، يعد ضربة قوية»، موضحاً أنه «من الصعب تحديد مدة غياب عموري عن المباريات».

وقال كايزر في مؤتمر صحافي قبل اللقاء المرتقب، غداً، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي: «إصابة عموري بتورم في الركبة تجعل من الصعب معرفة فترة غيابه بالتحديد، إذ يعود ذلك إلى فترة التأهيل التي سيحتاج إليها، ولاشك أن غيابه مؤثر جداً، لأنه من اللاعبين الذين يمتلكون مواصفات خاصة، ويقدم دوماً لنا الحلول في المباريات التي تحتاج إلى لاعب يمتلك مهارات كبيرة».

وتحدث عن مباراة الجزيرة أمام اتحاد كلباء، وقال: «كلباء من الفرق التي ظهرت بشكل جيد في أول جولتين من الدوري، ولاشك أن الفريق سيلعب أمامنا بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على عجمان في الجولة الماضية، وبشكل عام المنافس يضم مجموعة جيدة من اللاعبين».

وأضاف: «نسعى إلى تحقيق الفوز الأول لنا في الدوري، خصوصاً أننا تعادلنا أمام النصر والظفرة، ولا يجب أن نخسر المزيد من النقاط في هذه المرحلة المبكرة من المسابقة، إلى جانب أننا نخوض المباراة على ملعبنا».

في المقابل، كشف المدرب الهولندي عن أن غياب حارس المرمى علي خصيف سيستمر، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد العطاس والصربي ميلوس كوسانوفيتش، وسينضم إلى قائمة الفريق، النيجيري إيزيكل، مبيناً أنه ليس جاهزاً بدنياً عقب مشاركته في ثلاثة تدريبات فقط مع اللاعبين.

مدرب كلباء: الجزيرة «فريق نجوم» ولا يتأثر بالغيابات

قال مدرب فريق اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، إن المواجهة المقبلة مع الجزيرة، في ثالثة جولات دوري الخليج العربي، لن تكون مشابهة للقاء السابق بين الفريقين في بداية الموسم بكأس الخليج العربي، وقال دا سيلفا في المؤتمر الصحافي أمس: «الجزيرة في الدوري لن يكون الفريق نفسه في الكأس».

وكان كلباء فاز على الجزيرة، الذي افتقد عدداً من نجومه في الكأس، بنتيجة 2-1، وأكد دا سيلفا: «ستكون مباراة قوية، وأعلم أن غياب نجم الفريق، عمر عبدالرحمن، سيكون مؤثراً، لكن الجزيرة فريق نجوم ولا يتاثر بالغيابات»، وتابع: «نعلم أنه سيلعب بأسلوب هجومي، لذلك ننتظر ردة فعل قوية من لاعبينا»، وقال إن تحضيرات كلباء كانت جيدة رغم قصر المدة منذ نهاية الجولة الثانية، وتابع: «اللاعبون بمعنويات عالية بعد الفوز على عجمان، وتعويض الخسارة في الجولة الأولى من شباب الأهلي»، وأكمل: «المستوى الفردي لم يكن مرضياً في آخر مباراة، لذلك أتمنى أن نتدارك الأخطاء للاستمرار في تجميع أكبر عدد من النقاط».

• كايزر شدّد على أن الجزيرة لن يخسر مزيداً من النقاط بعد التعادلين أمام النصر والظفرة.

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