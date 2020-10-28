مفتاح: اتحاد السلة حرم الوحدة من المنافسة على لقبَي «الأشبال» و«الناشئين»

المصدر: جوني جبور - دبي

حمّل رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة للألعاب الرياضية، عبيد مفتاح، اتحاد السلة مسؤولية حرمان فريق الوحدة من الاستمرار في المنافسة على لقبَي دوري الأشبال والناشئين.

وقال مفتاح لـ«الإمارات اليوم»: «اتحاد السلة حرم النادي من المنافسة على اللقبين، بعد أن رفض المخاطبات المرسلة من قبل النادي، بتأجيل الأدوار النهائية حتى الشهر المقبل، في ظل صعوبات سفر الفريقين، والإصرار على إقامة المربع الذهبي أمام فريقي الشارقة لكلتا المسابقتين، الجمعة والسبت الماضيين، وإعلان الوحدة خاسراً بالتغيب، في مواجهتين كانتا ستقامان على صالة البطائح بالشارقة».

وتابع: «إدارة الوحدة بذلت مجهودات كبيرة في الحصول على موافقات أولياء الأمور لخوض النهائيات، كما أن الفريقين تجمعا قبل يوم واحد من الموعد المحدد، من دون حتى خوض التدريبات، وأبدى اللاعبون حماساً كبيراً لمواصلة مشوارهم، إلا أن عدم الحصول على الموافقات الرسمية للسفر كانت وراء عدم القدرة على الحضور في الموعد الذي أصر اتحاد اللعبة على تحديده».

وقال: «اتحاد اللعبة لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخارجة عن إرادة الجميع، والمتعلقة بعدم قدرة لاعبينا على التجمع أو حتى الخضوع لتدريب واحد قبل التاريخ المحدد، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس (كورونا)»، وقال إن «الفريقين ثمرة جهد لثماني سنوات، وكانا مرشحين بقوة للقبين».

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