سالم ربيع: لا يجب منح مباراة النصر أكبر من حجمها

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، سالم ربيع أن "الإمبراطور" لا يجب أن يخوض مباراته أمام النصر، باعتبارها مباراة تساوي أكثر من ثلاث نقاط، مشدداً على ضرورة عدم منح هذه المباراة أكبر من حجمها. وقال ربيع في مؤتمر صحافي اليوم إن مباريات "الديربي" لها طابع خاص بسبب المنافسة القوية بين الفريقين، مشيراً إلى أن المباراة لا تختلف عن المباريات الأخرى في مسابقة الدوري.

وأوضح أن الفريق جاهز للظهور بشكل جيد، متمنياً أن يواصل اللاعبون التطور، والظهور بشكل جيد، عقب ردة فعلهم الممتازة في المباراة السابقة أمام حتا.

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