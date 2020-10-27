«قمرية» تحلق بكأس الوثبة في فرنسا

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

حلقت المهرة «قمرية»، للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل غوردين، وقيادة نونو لوبيز، بلقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس، في مضمار أجين الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وقال بيان صحافي أمس: «جاء السباق قوياً وحافلاً بالإثارة والتكافؤ، وجاء فوز (قمرية) بفارق 1.5 طول عن (فافوري دو بوزلس) لمارسيل ميزي، وبإشراف أي ديلوفا، وبقيادة ديلان البارسا، وسجلت البطلة زمناً قدره 2:55:50 دقيقة، في السباق البالغ طوله 2500 متر».

على صعيد آخر، خطف الجواد «حا أحلم الأحلام» لعذبة ريسنج، وبإشراف إف جان بيرنارد، وقيادة أوليفييه بيلييه، لقب كأس الوثبة ستاليونز، في مضمار سان سيرو في ميلان بإيطاليا، بمشاركة (9) خيول، تنافست في الجائزة البالغة 11 ألف يورو.

ومن جهة أخرى، يستضيف مضمار مونس غلين بمملكة بلجيكا، فعاليات جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، بمشاركة 6 مهرات وأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس في الجائزة المالية البالغة 5000 يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news