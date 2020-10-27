روي كوستا ثالثاً في جولة إسبانيا للدراجات

فريق الإمارات يصعد إلى المركز الثاني في تصنيف الفرق. من المصدر

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  • أبوظبي ■الإمارات اليوم
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فاز دراج فريق الإمارات روي كوستا بالمركز الثالث في المرحلة السادسة من جولة إسبانيا، متأخراً بفارق 25 ثانية عن نجم فريق أستانا إيزاغيري الفائز بالمركز الأول، فيما تمكن الفريق من الصعود إلى المركز الثاني في تصنيف الفرق مع وصول المرحلة إلى أسبوعها الثاني.

وكانت المرحلة قد شهدت هطول الأمطار، ما زاد من صعوبة السباق، إلا أن 24 دراجاً قوياً تمكنوا من تشكيل مجموعة متقدمة، بمن فيهم روي كوستا والكولومبي سيرجيو هيناو من فريق الإمارات.

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