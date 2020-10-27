الشاجي: التعاقد مع حراس أجانب لن يخدم الكرة الإماراتية

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

أكد حارس مرمى نادي الحمرية، أحمد الشاجي، أن مجرد التفكير في فتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع حراس مرمى غير مواطنين لن يخدم الكرة الإماراتية، وسيكون إجحافاً بحق حراس المرمى المواطنين، بسبب قلة عدد الأندية، والتزايد المستمر لحراس المرمى الصاعدين، الذين يبحثون عن فرصة للظهور.

وقال الشاجي، لـ«الإمارات اليوم»: «يشهد المستوى الفني لحراس المرمى الحاليين تطوراً مهماً في المستوى الفني، بالاستفادة من قوة المباريات التي يخوضونها، والوحدات التدريبية التي يتلقونها على يد مدربي حراس مميزين، وما يحتاجه اللاعبون في الوقت الحاضر هو خوض المزيد من المباريات، لتعزيز ثقتهم بأنفسهم».

وعن تطلعاته للعب في دوري الخليج العربي، مجدداً، بعد رحلة فنية مميزة مع فريقه السابق نادي الإمارات، قال الشاجي: «أتمنى أن ينجح الحمرية بالصعود لدوري المحترفين، واللعب مجدداً في دوري الأضواء»، وعن حظوظ الحمرية في نيل إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، أوضح: «الحظوظ متساوية لمعظم الفرق، لكون أكثر الفرق تملك عناصر مميزة، قدمت من دوري المحترفين، وطموحنا الصعود مثل غيرنا من الأندية، سنفعل ما علينا، لكن الحظ يلعب دوراً كبيراً».

- المستوى الفني لحراس المرمى الحاليين، يشهد تطوراً مهماً.

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