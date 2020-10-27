لجنة الإمارات لرياضة الصم تناقش برنامج الأنشطة المحلية والدولية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

عقدت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقشت خلاله خطط وبرامج الفترة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان: «تمّ تخصيص الحيز الأكبر من الاجتماع لمناقشة برنامج الأنشطة على الصعيدين المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الظروف القائمة حالياً التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع ضرورة اتباع التدابير الاحترازية والبروتوكولات الصحية».

وقد اطلع الأعضاءعلى كيفية استعدادات اللاعبين في مختلف الأندية، تمهيداً للمشاركات المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي، فتم التأكيد على ضرورة تكثيف التدريبات لرفع مستوى اللاعبين، مع اتخاذ الاجراءات والضوابط اللازمة سواء من اللاعبين أو المدربين أو الطواقم الإدارية والفنية، ومن العاملين في المنشآت الرياضية، كما وضع الاجتماع الخطط المدروسة والبرامج اللازمة للفترة المقبلة.

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