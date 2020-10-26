الجنيبي: قرارات تحكيمية أثرت في مباراتي شباب الأهلي- العين والجزيرة- الظفرة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، محمد الجنيبي، أن هناك قرارات تحكيمية أثرت في نتيجتي مباراتي القمة بين شباب الأهلي والعين (1-1)، والجزيرة مع الظفرة (1-1) في دوري الخليج العربي، لعدم احتساب ركلتي جزاء، الأولى لمصلحة العين في الدقيقة 85، والثانية للجزيرة في الدقيقة «43»، مشيراً إلى أنه كان يفترض تدخل الحكم الفيديو في الحالتين لتصحيح قرارات حكمي المباراتين، لكن ذلك لم يحدث.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «الجولة الثانية للدوري شهدت تدخل الحكم الفيديو خمس مرات في المباريات السبع لتصحيح قرارات حكام الساحة، منها حالة الطرد في مباراة حتا والوصل، وركلة جزاء لم تحسب للشارقة في مباراته أمام الوحدة بداعي التسلل، في حين كانت الحالة الثالثة مباراة الجزيرة والظفرة، عندما تدخل الحكم الفيديو بتصحيح قرار حكم الساحة، وإلغاء طرد لاعب الجزيرة محمد ربيع، في حين أن الحكم الفيديو لم يتدخل في حالتين في مباراة عجمان واتحاد كلباء، إذ كانت قرارات حكم الساحة في الحالتين صحيحة». وقال الجنيبي ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة الظفرة، وسجل منها لاعبه ياسين البخيت هدف التعادل للظفرة في مرمى الجزيرة، بأنها كانت صحيحة. وأضاف: «بالنسبة للمباريات الخمس الأخرى في الجولة الثانية للدوري، وهي: الشارقة مع الوحدة، والنصر مع حتا، والوصل مع خورفكان، وبني ياس مع الفجيرة، وعجمان مع اتحاد كلباء، فإنه لم تكن هناك أي قرارات تحكيمية مؤثرة في نتائج هذه المباريات». وأثنى الجنيبي على المستوى التحكيمي المتميز الذي ظهر به كل من الحكمين حمد علي يوسف وسلطان محمد صالح، مشيراً إلى أن أداءهما التحكيمي كان ثابتاً في الجولتين.

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